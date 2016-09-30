Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başta terör örgütleri PKK ve DAEŞ'e yönelik başlatılan harekat nedeniyle, anılan terör örgütlerinin ülkede misilleme amacıyla eylem arayışı içerisinde olduğu belirtildi. Özellikle terör örgütü DAEŞ'in, ülkedeki sol tandanslı grupların gerçekleştirecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting ve basın açıklamaları ve benzeri tüm etkinliklere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılması planlanan etkinlik terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek, terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılarla kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği değerlendirilmiştir. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle, Anayasa'nın 120. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre Bakanlar Kurulu uyarınca, ülke genelinde 21.07.2016 perşembe günü saat 01.00'dan itibaren 90 gün süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine karar verilmiş, bu karar 21.07.2016 tarihli 29777 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek onaylanmıştır. 2935 sayılı OHAL Kanunu 11. maddesi (m) bendi 'Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak' hükmü ve 2935 sayılı OHAL Kanununun 14. maddesi (c) bendi 'OHAL'in uygulanmasında görev ve yetki, birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Başbakanlıkça sağlanmak suretiyle bölge valilerine aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda terör örgütü planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri devletin ülkesi, milleti ile bölünmez bütünlüğü ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi hükümleri gereğince, 2911 sayılı toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nun EK-1 maddesi kapsamında, il genelinde yapılacak olan her türlü yürüyüş, miting, kapalı ve açık yer toplantıları, stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi, konser ve bildiri dağıtma gibi tüm etkinliklerin, öncesi ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 01-03 Eylül tarihlerinde valiliğimizce yasaklanması hususunda karar alınmıştır."

Vahit Olcay

