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Bitlis’te patlama: 1 asker yaralı

Bitlis’te PKK terör örgütü tarafından araziye yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı.

Bitliste patlama: 1 asker yaralı

13 Kasım 2017 13:16

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Yukarıölek köyü kırsalında sabah saatlerinde patlama meydana geldiği belirtilerek, “Bölücü terör örgütü PKK’nın daha önce araziye yerleştirdiği mayının infilak etmesi sonucu Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu yaralanmıştır. Kahraman askerimiz Tatvan Devlet Hastanesinde ameliyata alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi. 

Vahit Olcay

 

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