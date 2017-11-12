Diğer
Kategoriler

Bitlis'te PKK terör örgütüne büyük darbe

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, PKK terör örgütüne ait 10 adet sığınak/depoda 6 bin 885 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 12 adet el bombası, 7 adet roketatar mühimmatı, çok miktarda kullanıma hazır EYP düzeneği ele geçirildi.

Bitliste PKK terör örgütüne büyük darbe

12 Kasım 2017 11:11

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi Çavuşlar köyü Üzümlü mezrası kırsalında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 9-11 Kasım 2017 tarihleri arasında 10. Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş” operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında tespit edilen 10 adet sığınak/depo içerisinde 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 bin 885 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 12 adet el bombası, 7 adet roketatar mühimmatı, çok miktarda kullanıma hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, bol miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Etiketler: Bitlis, pkk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç