Bitlis'te PKK terör örgütüne büyük darbe

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi Çavuşlar köyü Üzümlü mezrası kırsalında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 9-11 Kasım 2017 tarihleri arasında 10. Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş” operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında tespit edilen 10 adet sığınak/depo içerisinde 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 bin 885 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 12 adet el bombası, 7 adet roketatar mühimmatı, çok miktarda kullanıma hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, bol miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.