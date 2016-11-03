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Bitlis’te PKK/KCK operasyonları

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan aralarında belde belediye başkanlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Bitliste PKK/KCK operasyonları

03 Kasım 2016 17:33

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “11 Ekim 2016 tarihinde PKK/KCK terör örgüt üyesi olmak suçlaması ile aralarında Ovakışla Beldesi Belediye Başkanı A.D., Ovakışla Beldesi Belediye Eş Başkanı S.K., Ovakışla Beldesi Belediye Meclis üyeleri Y.K. ve M.T., Adilcevaz DBP İlçe Eş Başkanı S.T., Adilcevaz İl Genel Meclis Üyesi A.O. ve Adilcevaz ilçesinde milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan A.E.K., N.G. ve N.Ç. isimli 9 şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiş ve şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 Kasım 2016 günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca Ovakışla Beldesi Belediye Başkanı A.D., Ovakışla Beldesi Belediye Eş Başkanı S.K., Ovakışla Beldesi Belediye Meclis üyeleri Y.K. ve M.T., Adilcevaz DBP İlçe Eş Başkanı S.T. ve N.G. isimli 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, Adilcevaz İl Genel Meclis Üyesi A.O. ve Adilcevaz ilçesinde milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan A.E.K. ve N.Ç. isimli 3 şahıs ise adli kontrol kararı almışlardır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi. 

Etiketler: Bitlis, KCK, pkk


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