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Bitlis'te PKK/KCK operasyonu

Bitlis’in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Bitliste PKK/KCK operasyonu

11 Ekim 2016 17:02

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Ahlat ve Adilcevaz’da operasyonların düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde; 11 Ekim 2016 tarihinde ilimiz Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde, PKK/KCK terör örgüt üyesi olmak suçlaması ile 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Yapılan operasyonlar sonucu Ovakışla Beldesi Belediye Başkanı A.D., Ovakışla Beldesi Belediye Eş Başkanı S.K., Ovakışla Belde Belediyesi meclis üyeleri Y.K. ve M.T., Adilcevaz HDP İlçe Eş Başkanı S.T., Adilcevaz İl Genel Meclis Üyesi A.O. ve Adilcevaz ilçesinde milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan A.E.K., N.G. ve N.Ç. isimli 9 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanarak adli tahkikata başlanılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi. 

Etiketler: adilcevaz, ahlat, Bitlis, kck operasyonu, pkk


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