Düzenlenen operasyonda aralarında Güroymak Belediye Başkanının da bulunduğu 5 kişi ekiplerce gözaltına alındı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Terör örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, 18/11/2016 tarihinde, Terör Örgütü Üyesi olmak, terör örgütü adına milis işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak suçlaması ile 5 şahsa yönelik olarak İlimiz Güroymak ilçesinde eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde;DBP (Demokratik Bölgeler Partisi)’den Güroymak Belediye Başkanı M.E.Ö., DBP Güroymak Belediye Eşbaşkanı S.A. ve H.Ö., İ.A. ve S.D. isimli 5 şahıs yakalanmış, yapılan ev aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiş, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.