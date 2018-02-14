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Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Bitliste PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

14 Şubat 2018 18:16

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, ‘PKK/KCK terör örgütü milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, terör örgütü üyesi olmak’ suçlaması ile 14 Şubat 2018 tarihinde 9 şahsa yönelik Bitlis merkez, Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde U.S., M.Ç., N.T., M.Z.D., H.İ., A.B., M.E., S.E. ve S.T. isimli 9 şahıs yakalanmıştır. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel kitap, dergi, doküman ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi. 

Etiketler: Bitlis, PKK/KCK operasyonu

 

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