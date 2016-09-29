Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ile yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, 27 Eylül 2016 tarihinde Hizan ilçesinde, BTÖ mensuplarına silah ve mühimmat taşıdığı bilgisi elde edilen milis/işbirlikçi faaliyetlerde bulunan 2 şahıs araç içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Araç içerisinde 6 adet Kaleşnikof AK-47 silah, 1 adet MP-5 makineli tabanca, bin 100 adet Kaleşnikof fişeği, 9 adet şarjör, 18 adet 38 Cal fişek, 1 adet 38 Cal fişek atabilen tabanca ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.