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Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı
Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Bitlis'te iki köy halkı arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatalsöğüt ve Karaboy köylüleri arasında bilinmeyen bir nedenle il merkezindeki eski hal önünde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silahların kullanıldığı kavgada Torun İlice (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgaya karışan Özkan ve Halit İlice, Faruk Uyanık, Bayram Pala ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi ile olay yerinden geçerken merminin isabet ettiği Burhan Özügüzel yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından hastanelerin önünde ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.  

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