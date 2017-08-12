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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Hizan ilçesi sınırları içerisindeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitliste sokağa çıkma yasağı

12 Ağustos 2017 00:04

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, "Hizan ilçesine bağlı Yaylacık Köyü, Yaylacık Köyü Bilgili Mezrası, Yaylacık Köyü Sarıbal Mezrası, Çalışkanlar Köyü, Yolbilen Köyü, Yolbilen Köyü Yeniçay Mezrası, Sarıtaş Köyü Gedik Mezrası, Akşar Köyü Aşağı Kılavuz Mezrası ve Yukarı Kılavuz Mezrası, Horozdere Köyü Balga ve Karaağaç Mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince 11 Ağustos 2017 Cuma günü saat 17.00'dan itibaren, ikinci bir emre kadar her gün 17:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

Vahit Olcay
 


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