Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince Bitlis İli Merkez İlçesi Sehi bölgesinde Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer BOZKURT - 91 isimli operasyon icra edilmiştir. Operasyon bölgesinde 15-18 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan arazi aramasında farklı noktalarda muhtelif yaşam alanları, çok sayıda sığınak, depo ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon unsurlarınca farklı noktalarda 6 adet basma düzenekli EYP ve 9 adet antipersonel mayını tespit edilmiştir. Söz konusu muhtelif yaşam alanları, sığınak, yaşam malzemeleri ve EYP’ler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 15-18 Kasım 2016 tarihlerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.