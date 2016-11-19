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Bitlis'te terör operasyonları

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince Bitlis'in Sehi bölgesinde Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt - 91 isimli operasyon icra edildi.

Bitliste terör operasyonları

19 Kasım 2016 18:41

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince Bitlis İli Merkez İlçesi Sehi bölgesinde Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer BOZKURT - 91 isimli operasyon icra edilmiştir. Operasyon bölgesinde 15-18 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan arazi aramasında farklı noktalarda muhtelif yaşam alanları, çok sayıda sığınak, depo ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon unsurlarınca farklı noktalarda 6 adet basma düzenekli EYP ve 9 adet antipersonel mayını tespit edilmiştir. Söz konusu muhtelif yaşam alanları, sığınak, yaşam malzemeleri ve EYP’ler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 15-18 Kasım 2016 tarihlerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Etiketler: Bitlis, terör operasyonları


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