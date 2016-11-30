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Bitlis’te terör operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Tatvan Belediyesinin eski başkanının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Bitliste terör operasyonu: 7 gözaltı

30 Kasım 2016 11:53

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, 30 Kasım 2016 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘Terör Örgütü Üyesi olmak, Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak, Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek’ suçlaması ile 7 şahsa yönelik olarak Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon icra edildiği bildirildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde Demokratik Bölgeler Partisinden Tatvan Belediyesi eski başkanı A.O.nun da aralarında bulunduğu F.T., L.B., H.Ç., K.K., R.Ç. ve E.A. isimli 7 şahıs yakalanmış. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 20 adet fişek, ölen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi. 

Etiketler: Bitlis Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütü


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