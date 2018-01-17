Bitlis’te terör operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Mutki’ye bağlı Kavakbaşı beldesi kırsalında bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik operasyonların yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 16 Ocak 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, tıbbi ilaç, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, bulunan malzemeler cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.