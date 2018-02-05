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Bitlis'te terör operasyonu !

Bitlis'te jandarma ekiplerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlediği operasyonda yaklaşık 500 kilogramlık patlayıcı madde ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitliste terör operasyonu !

05 Şubat 2018 20:06

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili Hizan ilçesi Karaağaç köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 5 Şubat 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen arama tarama faaliyetinde 1 adet el yapımı patlayıcı madde (EYP), yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet roketatar antitank mühimmatı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. 

 

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