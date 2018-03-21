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Bitlis'te terör örgütüne ait EYP imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda 15 kilo ağırlığındaki el yapımı patlayıcı olay yerinde imha edildi.

Bitliste terör örgütüne ait EYP imha edildi

21 Mart 2018 01:25

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 20 Mart 2018 günü Tatvan ilçesi Hanelmalı ve Tokaçlı köyleri kırsalında, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şht. P. Uzm. Çvş. Şuayip Şilepe-5 operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 14 adet avcı boy çukuru, 1 adet 18 litrelik yağ tenekesi içerinde takriben 15 kilo ağırlığında anahtar düzeneği olmayan ve kablo düzeneği bulunan EYP bulunmuş ve yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimizle bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.  

 

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