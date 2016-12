Gökmeydan miting alanında toplanan yaklaşık 5 bin kişi, hep bir ağızdan teröre tepki gösterirken, ‘Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir’ sloganları attı. Soğuk havaya aldırış etmeden toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve teröre tepki sözleriyle birlik beraberlik örneği sergilediler. Öğlen saatlerinde başlayan teröre tepki mitingi, Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başladı. “Çanakkale Destanı” ve “Ben Anadolu’yum” şiirlerinin okunmasının ardından sivil toplum örgütleri (STK) adına ilk olarak konuşan Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, “Bizlerin bin yıldır bu topraklarda yaşadığımızı hesap edemiyorlar. Bizler bu topraklarda doğup büyüdük. İnşallah çocuklarımız da bu topraklarda doğup büyüyecekler. İslam’ın mayasıyla yoğrulmuş bu millet, Allah’ın izniyle binlerce yıl bu topraklarda kardeşçe yaşadığı gibi bundan sonra da yaşayacaktır. Bizleri birbirimize düşürmeye çalışanlar şunu bilsinler ki, acıyla yoğrulmuş bu vatanın insanlarının birliğini ve kardeşliğini bu tür saldırılar bozamayacaktır. Her saldırı bizleri birbirimize daha fazla kenetleyecektir” dedi.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise Türkiye’nin saldırıldıkça büyüyen ve güçlenen bir dev olduğunu söyledi. Türkiye’nin büyük bir saldırı altında olduğunu belirten Vali Çınar, “İslam devletleri ve ümmetleri perişan olmuş durumdadır. Yeryüzünde ayakta kalabilmiş tek İslam devleti Türkiye’dir. Mehmet Akif’in ‘tek dişi kalmış canavar’ dediği, ‘kahpe’ dediği, ‘vahşet’ dediği ve bize medeniyet edebiyatı yapan bu egemenlerin tamamının emirlerinden, kontrollerinden çıktığı için, bütün İslam ümmeti adına dik durmaya başladığı için topyekun saldırı altındayız. Az önce Çanakkale şiirini dinledik. O gün Çanakkale’ye gelen herkes aynı emperyalistler, aynı zalimler, aynı gaspçılar ve aynı dünyanın mafyası, fitneciler, Allah’ın lanetlediği bu devletler, bugün de hepsi bir olmuş Suriye’de, Irak’ta kıyımıza yanaşmışlar. Aynı hedefle, aynı amaçla 100 yıl öncekine göre teknolojilerini de biraz daha geliştirerek, fitnelerine teknolojilerini de katarak bugün ülkemize saldırmış durumdalar. Ama şunu hepimiz biliyoruz ki, Türkiye dünya mazlumlarının, İslam ümmetinin umudu ve dualarında olan bir ülke, dolayısıyla Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin, milletimizin birliğini bozmasın, bu feraseti ve cesareti yüksek artık meseleyi anlamış milletimizi Allah korusun. Her fırsatta dile getiriyorum. Türkiye masallardaki bir dev gibi saldırıldıkça büyüyen ve güçlenen bir devlettir. Cenab-ı Allah’ın da bir hesabı var, herkes saldırdıkça daha da büyüyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah’ın bize rahmet ettiğini, bizi sevdiğini ve bizi koruduğunu hep beraber görüyoruz. İnşallah bu dünyanın egemenleri dediğimiz, bu zalim mafya usulü çalışan insanlıktan nasipsiz bu güçlerin karşısında Türkiye dev bir güç devlet olarak tarihte ve istikbalde yerini alacak ve dünyanın huzuruna büyük katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin köklerinin binlerce yıl derinlere indiğini ifade eden Çınar, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemiz her zaman adil olmuştur. Yaptırdığı hanlarda, saraylarda ve köprülerdeki her bir taşın karşılığını işçisine ödemiştir. Zalim egemenler gibi köleler çalıştırmamış büyük bir medeniyetin sahibidir. Dolayısıyla artık bugünlerde, bu asırda Türkiye o binlerce yıllık büyük kökler gibi çok genç ve çok güçlü filizler sürmeye başlamıştır. Vatan hepimiz için çok önemlidir. Vatan namustur, gelecek için varlığımızın devamıdır. Ben hem vali hem de belediye başkan vekili olarak Bitlislilere hizmet etmekten şeref duyan biri olarak artık eski devletin değiştiğini ve eski anlayışın değiştiğini, yeni devlette kardeşliğin, gönlün, hakikatin ve hakkın esas olduğunu hepinize burada ifade etmek istiyorum. Bunun için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, her şey bundan sonra çok güzel olacak diyorum.”

Bitlis Valisi'ne konuşmasında sonra STK’lar tarafından Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Vali Çınar ise kendisine hediye edilen Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’i gelecek nesillere hediye etti. Vali Çınar, “Bayrak ve Kur’an-ı Kerim bütün milliliğin sembolleri ve dinamikleridir. Bu ikisi var olduğu müddetçe ebediyen kardeşçe, güçlü ve ümmetçe birlikte yaşayacağız. Şükrü Bitlis-i ne güzel söylemiş, ‘Kürt ile Kürt'üm, Türk ile Türk'üm, evde koyun dışarıda kurdum’ diyor. Yani içeride biz kardeşiz ama dışarıda az bahsetmiş olduğum zalim emperyalistlere karşı da bir canavar, bir kurt kesiliyoruz” dedi.

Düzenlenen programın sonunda mitinge katılan binlerce Bitlisli, dev Türk bayrakları ile Ulucami Meydanı'na kadar teröre tepki sloganları atarak yürüdüler. Kalabalık daha sonra sessizce dağıldı.