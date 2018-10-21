Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü

Bugün öğle saatlerinde Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan Narlıdere Köyü mevkii mevkiinde meydana gelen kazada araç sürücüsü Ahmet Gençer hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 SOB 44 plakalı tır bariyerlere çarpıp devrilmesi soncu tır şoförü Ahmet Gençer hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay yerine giden AFAD, jandarma ve Bitlis İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince hayatını kaybeden tır şoförü sıkıştığı yerden çıkararak 112 ekiplerine teslim ettiler.
Vahit Olcay