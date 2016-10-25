Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan-Ahlat karayolu üzerindeki Sorgun Kışlası yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 09 JL 798 plakalı kamyonetle 44 LC 737 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleriyle yaralılar Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere kaldırılırken, ulaşıma kapanan yol ise tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Hakan Okay