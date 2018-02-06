Bitlis’te trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Aşağı Kılavuz köyü yakınlarında meydana geldi. Park halinde olan 13 KA 663 plakalı hafif ticari kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyoneti gören vatandaşlar, içerisinde bulunan bebeği kurtarırken diğer 2 kardeş ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine köylülerle giden baba M.G., hafif şekilde yaralanan diğer çocuklarını araçtan çıkardı. Kazada can kaybı yaşanmazken kamyonet, Tatvan'dan getirilen vinçle düştüğü şarampolden kurtarıldı.