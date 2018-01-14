Bitlis’te uyuşturucu operasyonları

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan KOM Grup Amirliğince yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. “12.01.2018 günü bir ihbarı değerlendiren görevlilerimizce M.B. isimli şahsın ikametinde yapılanaramada 180 beste halinde satışa hazır vaziyette ve poşet içerisinde toplam daralı ağırlığı 647,47 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ve Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan işlem yapılmış, şahıs 13.01.2018 günü adli mercilerce tutuklanmıştır. Yine 12.01.2018 günü saat:18.00 sıralarında Tatvan KOM Grup Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen araç durdurulmak istendiğinde E.E.isimli şahsın araçtan inerek elinde siyah bir poşet kaçmaya başlamış, yaşanan kovalamaca sonunda şahıs yakalanmış, araç içerisinde T.T. isimli şahsın olduğu görülmüş, araçta yapılan arama neticesinde toplam daralı ağırlığı 1 kilo 114,24 gram marok maddesi ele geçirilmiş, şahıslardan alınan bilgiler doğrultusunda uyuşturucu maddeyi temin eden şahsın Ç.T. isimli şahıs olduğu anlaşılmış, şahsın ikametinde, iş yerinde ve yapılan üst aramasında toplam daralı ağırlığı 287,35gr Marok diye tabir edilen madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 4 adet Cam aparat ve 39 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen kilitli şeffaf poşetlerele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak E.E., T.T. ve Ç.T. isimli şahıslar,“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçlarından, Ç.T isimli şahsa ayrıca 6136 SKM suçundan işlem yapılmış, gözaltına alınan E.E. ve Ç.T. isimli şahıslar 13.01.2018 günü adli mercilerce tutuklanmış, T.T. isimli şahıs ise serbest kalmıştır. Halkımızın canına ve malına kasteden suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılık ile devam edecektir” denildi.