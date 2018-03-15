Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis üzerinden, batı İllerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araca narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada toplamda 57,3 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi ve 1,07 gram Kokain maddesi ele geçirilerek 3 şahıs yakalanmış olup, Olay ile ilgili yakalanan Ö.G., K.Ç. ve T.B.O isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılmış, şahıslar işlemlerinin ardından serbest kalmışlardır.

Yine Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 13.03.2018 günü İlimiz üzerinden, batı İllerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat etmekte olan 1 şahıstan toplamda 205 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi ele geçirilerek 1 şahıs yakalanmış olup, Olay ile ilgili yakalanan R.G. isimli şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Nakletmek veya Sağlamak” suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.