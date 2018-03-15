Diğer
Kategoriler

Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda metanfetamin ve kokain ele geçirildi.

Bitliste uyuşturucu operasyonu

15 Mart 2018 20:44

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis üzerinden, batı İllerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araca narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada toplamda 57,3 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi ve 1,07 gram Kokain maddesi ele geçirilerek 3 şahıs yakalanmış olup, Olay ile ilgili yakalanan Ö.G., K.Ç. ve T.B.O isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılmış, şahıslar işlemlerinin ardından serbest kalmışlardır.

Yine Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 13.03.2018 günü İlimiz üzerinden, batı İllerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat etmekte olan 1 şahıstan toplamda 205 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi ele geçirilerek 1 şahıs yakalanmış olup, Olay ile ilgili yakalanan R.G. isimli şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Nakletmek veya Sağlamak” suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.  

Etiketler: Bitlis, uyuşturucu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç