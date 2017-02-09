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Bitlis’te uyuşturucu operasyonu l Bitlis haberleri

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda peynir bidonlarında ve şahısların karın ve ayaklarına sarılı vaziyette büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


09 Şubat 2017 16:48

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Ocak ile 9 Şubat 2017 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyonlar yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “19 olaya müdahale edilmiş, bu olaylarda toplam 23 şahsa adli işlem yapılmış, yakalanan şahıslardan 13’ü ise sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalarda 5 kilo 873,83 gram eroin, 9,32 gram esrar, 1 kilo 280,52 gram metamfetamin ve 15 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yine görevlilerimizce aynı tarihler arasında gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik olarak 12 olaya müdahale edilmiş, bu olaylarda toplam 18 şahıs yakalanmış, yapılan çalışmalarda 52 bin 390 paket kaçak sigara ve 1 adet sahte çek ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
 

Vahit Olcay
 


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