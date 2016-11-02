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Bitlis’te yağmur yerini kara bıraktı

Bitlis’te iki gündür etkili olan yağmur, yerini dün geceden itibaren kara bıraktı.

Bitliste yağmur yerini kara bıraktı

02 Kasım 2016 12:02

Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarına kadar devam etti. Sabah beyaz örtüyle karşılaşan Bitlisliler, ilk iş olarak araçlarının üstündeki karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini belirterek, soğuk havanın zirai don yapabileceğini, bu konuda çiftçilerin duyarlı olmalarını istedi. 

Kar yağışı ile birlikte ana arterlerde Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 

Vahit Olcay 

Vahit Olcay BİTLİS (İHA) - 

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