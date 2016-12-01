Bitlis genelinde 67 köy yolunu kapatan kar yağışının Salı gününe kadar devam edeceği bildirildi. Kar ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan karayolu Rahva mevkisinde trafik kontrollü olarak sağlandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Yücel İlarslan, il genelinde 67 köy yolunun kapalı olduğunu belirterek ekiplerin bu yolları kısa zamanda ulaşıma açacaklarını belirtti.

Bitlis Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının zaman zaman sağanakla birlikte hafta Salı gününe kadar devam edeceğini bildirdiler.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise özellikle Bitlis-Tatvan karayolunda sis dolayısıyla sürücülerin dikkatli ve zincirsiz yol çıkmamaları hussunda uyarılarda bulundular.

Vahit Olcay

BİTLİS