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Bitlis’te yolda kalan 52 vatandaşı askerler kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun tipi nedeniyle yolda kalan 52 vatandaş, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler tarafından kurtarıldı.

Bitliste yolda kalan 52 vatandaşı askerler kurtardı

02 Şubat 2017 20:45

Dün gece adeta kar afeti yaşayan Tatvan’da yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşanlardan biri de ilçede görev yapan Mehmetçikler oldu. Bitlis'in Tatvan ilçe merkezi ve civarında dün akşam yoğun tipi nedeniyle Tatvan-Ahlat yolunda araçlar içinde mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine yola düşen Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, donma tehlikesi geçiren 52 vatandaşı kurtardı. Mahsur kaldıkları yerden kurtardıkları vatandaşları askeri birliğe götüren Mehmetçikler, vatandaşların temel ihtiyaçlarını da karşıladı. 

Hakan Okay


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