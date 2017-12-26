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Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan kişiler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bitlisteki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

26 Aralık 2017 22:07
Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Tıkla İzle

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince Van-Tatvan arasında bulunan Tatvan yol uygulamasında 25.12.2017 günü ilimiz üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü kontrol amacıyla durdurulmuş, görülen şüphe üzerine araçta yolcu olarak seyahat eden Y.A. isimli şahsın her iki ayakkabısının taban kısmına gizlenmiş halde toplam daralı ağırlığı 1 kilo 97 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan Y.A. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır.

Yine Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince Van-Tatvan arasında bulunan Tatvan yol uygulamasında 25.12.2017 günü ilimiz üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü kontrol amacıyla durdurulmuş, görülen şüphe üzerine araçta yolcu olarak seyahat eden H.F.E. ve M.Y. isimli şahıslardan M.Y. isimli şahsın oturmuş olduğu koltuk üzerinden toplam daralı ağırlığı 515 gram gelen uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan H.F.E. ve M.Y. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanmış, adı geçen şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. 

 

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