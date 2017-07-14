Bitlis’ten Cumhurbaşkanlığına Türk bayrağı

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında 81 ilden 250 genç, darbe girişiminde şehit düşen 250 vatandaşı temsilen “Bu bayrak bize emanet” parolasıyla Ankara’ya uğurlanıyor. Bitlis’te de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Bitlis Kültür Merkezinde bayrak teslim töreni düzenlendi. Burada konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde bütün Bitlislileri Ulu Cami Meydanı’nda gerçekleştirilecek ‘Demokrasi Nöbetine’ davet etti.

Vali Ustaoğlu ve şehit ailesi tarafından Doğan Daldagül isimli gence Türk bayrağı teslim edildi.

Demokrasi şehitlerini temsil eden Türk bayraklarını teslim alan 250 genç, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.