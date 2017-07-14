Diğer
Kategoriler

Bitlis’ten Cumhurbaşkanlığına Türk bayrağı

Bitlis’te, “Bu bayrak bize emanet” etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesine Türk bayrağı gönderildi.

Bitlisten Cumhurbaşkanlığına Türk bayrağı

14 Temmuz 2017 14:03

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında 81 ilden 250 genç, darbe girişiminde şehit düşen 250 vatandaşı temsilen “Bu bayrak bize emanet” parolasıyla Ankara’ya uğurlanıyor. Bitlis’te de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Bitlis Kültür Merkezinde bayrak teslim töreni düzenlendi. Burada konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde bütün Bitlislileri Ulu Cami Meydanı’nda gerçekleştirilecek ‘Demokrasi Nöbetine’ davet etti.
Vali Ustaoğlu ve şehit ailesi tarafından Doğan Daldagül isimli gence Türk bayrağı teslim edildi.
Demokrasi şehitlerini temsil eden Türk bayraklarını teslim alan 250 genç, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!