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Bitter çikolata kilo aldırır mı? Bitter çikolata kaç kalori? Bilimsel çalışma sonuçları

Şayet kilo vermeye çalışıyorsanız, illa da çikolatadan uzak durmanıza gerek yoktur. (Bitter çikolata zayıflatır mı?) isimli makalemizde bu çikolatanın kilo vermeye olan etkilerinden bahsettik, bilimsel araştırma sonuçlarına yer verdik.

Bitter çikolata kilo aldırır mı? Bitter çikolata kaç kalori? Bilimsel çalışma sonuçları

25 Kasım 2016 17:26

Evet, siyah çikolata zayıflamanıza yardımcı olur, kan şekerini dengeler, iştahı kontrol altına alır. Aynı zamanda ruh halinize de iyi gelir. ABD’nin California Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalarda, uzmanlar, kas hücrelerinin bitter çikolatadaki epicatechin maddesine duyarlı olduğunu, yapılan sporun bitter çikolatayla desteklenmesinin kilo vermeyi kolaylaştırdığını ve kasların daha hızlı forma girmesini sağladığını belirtmişler ve günde 5 gr. bitter çikolata yemeyi tavsiye etmişlerdir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Çelik Tütüncü 100 gram bitter çikolatanın 530 kalori olduğunu bildiriyor.

Metabolizmayı hızlandırır

Queen Margaret Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada,çikolatanın yağ ve karbonhidrat mekanizmasını nasıl etkilediği ortaya çıkmıştır. Bitter çikolata, vücudun yağ asitleri sentezlemesini etkiler, sindirimi azaltarak karbonhidrat ve yağ emilimini azaltır. Sonuç olarak, bitter çikolata yemek, sizi tok tutar. Fakat çikolata seçimini doğru yapmalısınız, yiyeceğiniz çikolata en az %70 kakao içermelidir.

Bitter çikolatanın kalorisi

28.3 gram bitter çikolata yüzde 60 kakao içeriğiyle 170 kaloridir. Bitter çikolatanın faydalarından yararlanmak için aşırıya kaçmadan haftada 2-3 kez tüketebilirsiniz.

Açlık krizlerini önler

Weight Watchers göre, iyi kalitede bitter çikolata, çoğu yeşil yapraklı sebzelerle aynı sağlık faydaları sağlamaktadır. Küçük miktarlarda tüketmenizle bitter çikolata kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir, dolaşımı artırır, damar sertliğini önler. Bitter çikolatada bulunan flavonoidler, insülin direncini düşürür, kan şekeri seviyelerinde ani değişimleri önler, böylece açlık krizi yaşamazsınız.

Açlığı kontrol altına alır

İnsülin, ghrelin ve leptin, iştahı kontrol eden 3 hormondur. İnsülin,vücudunuzdaki hücrelere kan dolaşımına şeker transferini kontrol eder. Ghrelin, leptinin tersi bir etkiye sahiptir ve iştahı artırır. Hollanda'da yapılan bir araştırma, bitter çikolatanın insülin direncini azalttığı ve ghrelin düzeylerini düşürdüğünü göstermiştir.

İyi hissetmenizi sağlar

Bitter çikolata, içindeki polifenoller sayesinde psikoloji üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Stres, üzüntü çoğu kişinin iştahını açar, kendinizi iyi hissetmeniz durumunda ise atıştırmalıklara çok başvurmazsınız. Swinburne University tarafından Avustralya’da yapılan bir çalışmada, 30 gün bitter çikolata tüketenlerin sakinliği ve memnuniyet duygusunun nasıl arttığı saptanmıştır. Bitter çikolata, anandamidin olarak bilinen mutluluk kimyasalı denilen bir lipid türü içerir.

Egzersize teşvik eder

Bitter çikolatadaki anti-inflamatuar bileşenler, cömert magnezyum içeriğiyle birleştiğinde vücuttaki ağrı hissini azaltır. Vücudunuz sağlıklı olduğunda sporla kilo vermek daha kolay gelecektir. 

Kaynak: http://www.mavikadin.com/

Etiketler: bitter çikolata, bitter çikolata kaç kalori, İrem Çelik Tütüncü


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