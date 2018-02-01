Bittiğinde Zigana Dağı’ndaki çile de bitecek

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 km’lik 2. Zigana Tüneli’nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiisinde sürdürülüyor.

2x14.5 km’lik çift tüplü 2. Zigana Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 15.1 km’lik yeni güzergah projesi ile yol 560 metre daha düşük kottan geçerken, Gümüşhane-Trabzon arasındaki yolu 8 km daha kısaltıyor. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Yapımı 4 yılda bitirilmesi planlanan yeni tünelin 29 Ekim 2019 tarihinde hizmete girmesi hedefleniyor. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Ovit Tüneli’ni de geçerek Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak.

Yaklaşık 580 milyon TL’ye mal olacak tünel inşaatında Gümüşhane tarafından bugüne kadar her iki tüpte toplam 8 bin metre, Trabzon tarafından ise her iki tüpte toplam 3 bin 200 metre olmak üzere toplam 11 bin 200 metrelik kazı çalışması gerçekleştirildi.

Yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan tünelin temel atma töreni geçtiğimiz yıl Mart ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımı ile gerçekleştirilmişti.

Ersen Küçük - Ozan Köse

