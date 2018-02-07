Bitzer, verimli enerji kompresör çözümleri ile ISK-SODEX 2018'e katılacak

Dünyanın en büyük bağımsız soğutma kompresörleri üretici Bitzer, otomasyon ve enerji verimliliği oluşturmada en önemli Türk ticaret fuarlarından birisi olarak gösterilen ISK-SODEX'e katılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şirket, 7-10 Şubat tarihleri arasında Büyükçekmece'de bir fuar alanında gerçekleşecek etkinlikte açacağı standında sahip olduğu pistonlu, vidalı ve skrol teknolojilerinden çeşitli ürünleri ön plana çıkarmayı planlıyor.

Kompresör uzmanının Türkiye pazarlarından sorumlu alt kuruluşu Bitzer Austria’nın Yönetim Direktörü Michael Eichberger, “ISK-SODEX 2018, hem soğutma hem de iklimlendirmede söz konusu enerji tüketimi olduğunda Bitzer’in verimli kompresörleri göstermesi için harika bir platformdur. Burada, çözümlerimizde enerji verimliliği ve yüksek performansın bir arada olduğunu ve ürünlerimizin ne kadar çok yönlü olduğunu gösterebiliriz. Ayrıca, Bitzer’in Türkiye pazarında başarısının büyük bir parçası olan uzun süreli dağıtım ve temsilci ortağımız Totem, kendi standında kendi kompresörleri, yoğuşum üniteleri ve yağ separatörlerinin yanında çeşitli Bitzer çözümlerine de yer veriyor” dedi.