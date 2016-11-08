Çankırı'da yaşayan "Pala" lakaplı Necati Çelik, gençlik yıllarında Almanya'ya yerleşti. O yıllarda Almanya'da yaygınlaşan saç uzatma modasına kızan Çelik, bıyık uzatmaya karar verdi. 17 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra Çankırı'ya yerleşen Çelik, o günden bu yana bıyıklarını hiç kesmedi.

"46 yıldır bıyıklarını hiç kesmedi"

Bıyık bırakma serüveninde 46'ncı yılını tamamlayan "Pala", 2 metre 45 santimetre uzunluğundaki bıyıklarıyla dünyanın en uzun bıyıklı insanları listesinde ilk sıralara yerleşti.

Bıyıkların bakımı ve temizliği ile ilgili sorulara "Koça boynuz yük olmaz" cevabını veren "Pala", "Allah koça boynuz, erkeğe de sakal bıyık vermiş. Koç nasıl boynuzlarını koruyorsa, ben de öyle yapıyorum, evde su mu yok? Kadınlar dudak boyar, erkekler de sakal, bıyık boyar" diyor.



"Pala", bıyıkların erkeklerin sahip olduğu en değerli şey olduğunu ifade ederek, "Önemli olan bıyık bırakmak değil, o bıyıkları taşıyabilmek. Ben bu bıyıkları yukarıya diksem kapıdan dışarıya çıkamam" diye konuştu.

"Pala" lakaplı Necati Çelik, 46 yıldır kesmediği 2 metre 45 santimetre uzunluğundaki bıyıklarının dünyada eşi benzeri bulunmadığını ifade ediyor.

Mehmet Türk

ÇANKIRI