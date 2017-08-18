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Biyogaz tesisinde feci kaza: 1 ölü

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen olayda bir süt fabrikasının biyogaz tesisinde 150 tonluk dengeleme çukuruna düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Biyogaz tesisinde feci kaza: 1 ölü

18 Ağustos 2017 07:46

Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gerçekleşti. Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir süt fabrikasına ait biyogaz tesisine tavuk gübresi getiren Hüseyin Türker bugün saat 18:30 civarında gübreyi dengeleme çukuruna döktükten sonra nedeni belirlenemeyen bir şekilde gübrelerin bulunduğu 150 tonluk çukura düştü.. Fabrikanın arka kısmında bulunan çukura düşen talihsiz adamı mesaide çalışan olmadığı için iki saat boyunca kimse fark etmedi. Saat 20:30 civarında kamyonun çalışır vaziyette olduğunu gören fabrika personelleri durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri ve İtfaiye birimlerinden yardım istedi.Olay yerine gelen ekipler Türkerin havuza düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendirerek 150 tonluk sıvı gübre bulunan çukuru vidanjörlerle 5 saatlik süren çalışma sonrası boşalttı.Çalışmanın tamamlanmasının ardından talihsiz adamın cesedine ulaşıldı.Cesed çukurdan çıkarılmasının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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