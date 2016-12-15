Elazığ’da 34 yaşında 2 çocuk annesi Biyolog Tuba Güler, doğum iznindeyken evde pasta yapmaya başladı. Daha sonra çevresi tarafından beğenilen pastalarını sosyal medya üzerinden satan Güler, 2 yıl boyunca hem mesleğini yaptı, hem de sabahlara kadar pasta yapıp satarak, biriktirdiği parayla pastane açtı. Fırat Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduğunu ve yaklaşık 11 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını ifade eden Tuba Güler, işinden ayrılıp pastacılık mesleğine başladığını ifade etti.

“Çocuklarımı uyutup, sabaha kadar pasta yaptım”

2 yıl önce küçük kızı doğduktan sonra evde otururken can sıkıntısından pasta yapmaya başladığını belirten Güler, “Arkadaşlarıma tattırdıktan sonra pastalarım beğeni aldı. Sonra sosyal medya üzerinden bunları yayınladık ve bu sayede bir kitlemiz oluştu. Taleplerim de olduktan sonra sabah işe gidiyor, akşam gelip çocuklarımla ilgileniyor ve onlar uyuduktan sonra gece sabaha kadar da pastalar yapıp tekrar işe gidiyordum. Böyle bir süreçten geçtik. Bu şekilde çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Alnımın teriyle burayı kurdum. O yüzden çok mutluyum” dedi.

“Hayalimin ucundan tuttum”

Kendisi için pastacılığın daha ağır bastığını aktaran Güler, “Sağlık sektörü çok güzeldi ve yaptığım işi de seviyordum. Ama orada bir kalıp ve kurallara bağlısınız. Ama pastacılık öyle değil. Hayal gücünü güçlendiriyor ve istediğiniz her şeyi pastanız da yapabiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Çocukluktan hayalim değildi ama sonradan gerçekten yapmak istediğim iş oldu. Mutlu olduğum, yapmaktan çok zevk aldığım iş haline gelince pastacılık daha ağır bastı ve burada devam ettim. O yüzden hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu tip bir pastane açabilmek benim hayalimdi. Hayalimin ucundan tuttum” diye konuştu.

“Sabah gün ışıyana kadar annemle beraber pasta yapıyorduk”

İlk etapta babasın pastacılık yapmasına çok tepki gösterdiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

“Babam, kesinlikle yapamayacağımı ve üzüleceğimi düşündüğü için biraz karşı durdu. Annem bu konuda bana her anlamda destek oldu. Sabah gün ışıyana kadar annemle beraber pasta yapıyorduk. Zaten o pastaları yaparak burayı kurduk. Sonrasında babam bu işi gerçekten istediğimi görünce ve artık benim vazgeçmeyeceğimi anlayınca o da bana destek oldu. Şimdi annem, babam ve ben birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Babam dışarı işini görürken annemle bende mutfakta pasta yapıyoruz.”

Kamil Can Kılıç