Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir duyum üzerine Karamanlı ilçesi Kılçan köyünde operasyon düzenledi. Operasyonda R.S, İ.T. ve M.Y.Y. isimli şahısların bulunduğu aracı durduran jandarma ekipleri yaptıkları aramada Bizans dönemine ait üzerinde Meryem Ana tasviri bulunan yılan derisi kapaklı İbranice yazılı 17 sayfadan oluşan tarihi eser niteliğinde dini kitap ele geçirdi. Gözaltına alınan R.S, İ.T. ve M.Y.Y. isimli şüphelilere Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Ele geçirilen tarihi eser Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Onur Özkan