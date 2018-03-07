Diğer
Kategoriler

Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen üzerinde Meryem Ana tasviri bulunan dini kitap ele geçirildi.

Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi

07 Mart 2018 15:12

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir duyum üzerine Karamanlı ilçesi Kılçan köyünde operasyon düzenledi. Operasyonda R.S, İ.T. ve M.Y.Y. isimli şahısların bulunduğu aracı durduran jandarma ekipleri yaptıkları aramada Bizans dönemine ait üzerinde Meryem Ana tasviri bulunan yılan derisi kapaklı İbranice yazılı 17 sayfadan oluşan tarihi eser niteliğinde dini kitap ele geçirdi. Gözaltına alınan R.S, İ.T. ve M.Y.Y. isimli şüphelilere Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Ele geçirilen tarihi eser Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Onur Özkan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç