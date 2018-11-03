'Bize geniş bir liste verildi, biz bu listeyi hemen Rusya tarafına ilettik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi oturumuna geçildi. Oturumun ardından Türkiye-Ukrayna arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiri imzalandı. Törenin ardından liderler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Biz geniş bir liste verildi, biz bu listeyi hemen Rusya tarafına ilettik”

Ukrayna tarafından Rusya'da tutuklu bulunanlarla ilgili geniş bir liste verildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce malum iki Kırımlı kardeşimiz bize söylenmişti. Bunu bizlerde Rusya tarafına Sayın Putin'e ilettik ve serbest bırakılmışlardı. Şimdi daha geniş bir liste bizlere verildi, bu listeyi de biz yine hemen Rusya tarafına ilettik. Temennim o dur ki onlarla ilgili bu süreci takip edeceğiz ve başarılı olur” dedi.

“Bu konu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bizi değil, dünyayı ilgilendiren bir konudur”

Rusya'da tutuklu bulunanlara gösterilen yardımdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek konuşmasını sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, “Hem Kırım'da hem de Rusya'da yasadışı siyasi mahkumların bize gösterilen yardımlardan dolayı teşekkürlerimi yinelemek isterim. Bu konu sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bizi değil dünyayı ilgilendiren bir konudur. Ben mesela bu konuyu Almanya Başbakanı Merkel'le görüştüm. Aynı şekilde 7 Kasım tarihinde Helsinki ziyaretinde 11 Kasım'da Paris ziyaretinde bu konuya değineceğim. Bu konuda uluslararası toplumun desteği önemlidir. Siyasi mahkumlarımızın en kısa zamanda Kiev'e dönmelerini isteriz. Rusya'da niye bir insanı balkonunda Ukrayna bayrağını astığı için hapishaneye atılıyor. 20 yıllık bir hüküm veriliyor. Bu konuda tabi ki Rusya'ya baskı yapmaya devam ediyoruz. Rusya hapishanelerinde ve işgal altındaki bölgelerdi tutulan mahkumların serbest bırakılması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Oğuzcan Yazar



