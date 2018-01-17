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'Bizim açımızdan önemli bir galibiyet'

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Panathinaikos maçının ardından, “Bizim önemli bir galibiyet oldu” dedi.

Bizim açımızdan önemli bir galibiyet

17 Ocak 2018 23:14
'Bizim açımızdan önemli bir galibiyet' - Tıkla İzle

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 18. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos’u 67-62’lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Tam beklediğimiz gibi bir maç oldu. Panathinaikos’a karşı 40 dakika konsantre olarak oynamalısınız. Savunma ve hücum açısından beklediğimiz gibi bir maç oldu. Genelde başa baş maç giden bir maç oldu. Öz güvenin yerine gelmesi için 1 sayı bazen yeterli oluyor. Bizim önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ederim. Panathianaikos’u da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ederim” diye konuştu.

PANATHINAIKOS CEPHESİ

Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, Fenerbahçe Doğuş’u galibiyetinden ötürü tebrik ederek, “İki takımın da kazanma şansı vardı” dedi.

Panathinaikos, THY Euroleague’in 18. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe Doğuş’a 67-62’lik skorla yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, “Fenerbahçe’yi galibiyeti için tebrik ederim. Eşit bir maç oldu. İki takımın da kazanma şansı vardı. Bizim için önemli olan nokta son çeyrekteki iki hücum ribaunduydu” diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

 

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