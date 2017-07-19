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Bizim Evler’de yaşamın fotoğrafları ödüllendirildi

Ispartakule’de hayata geçirdiği Bizim Evler markalı projeleriyle tüm sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşam sunan İhlas Yapı, düzenlediği fotoğraf yarışmasıyla ‘Bizim Evler’de Yaşam’ı taçlandırdı. Yoğun bir katılımın olduğu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler İhlas Yapı yetkililerince çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Bizim Evlerde yaşamın fotoğrafları ödüllendirildi

19 Temmuz 2017 09:51

“Bizim Evler’de Yaşam” temalı fotoğraf yarışması site sakinleri tarafından büyük ilgi görürken fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraf sahipleri ödüllendirildi.

Bizim Evler’de yaşayan fotoğraf gönüllüsü tüm sakinlerine açık olan yarışmada katılımcılar; evlerinin ve sitelerinin içindeki yaşamı, en sevdikleri ve keyif aldıkları mekânları fotoğraflayarak, kendi sosyal medya hesaplarından #bizimevlerdeyasam hashtagi ile Bizim Evler’in resmi hesabını da etiketleyerek paylaştı.

Toplam 1275 fotoğrafın katılım gösterdiği yarışmada en çok beğenilen 6 fotoğraf jüri değerlendirmesinin ardından düzenlenen törenle açıklanırken, İhlas Yapı yetkilileri de dereceye giren fotoğraf sahiplerine çeşitli hediyeler takdim etti.

DEĞERLİ; “HER FOTOĞRAFIN AYRI HİKÂYESİ VARDI”

Fotoğraf yarışmasının amatör ve profesyonel çok sayıda fotoğrafçının ilgisiyle karşılandığını ifade eden Bizim Evler Satış Müdürü Mehmet Erhan Değerli “Düzenlediğimiz bu yarışmayla Bizim Evler’de ki renkli yaşamı site sakinlerimizin gözünden görmek istedik. Katılım çok yoğun oldu ve her bir fotoğrafın ayrı bir hikâyesi vardı. Sunmuş olduğumuz kaliteli ve huzurlu yaşamı farklı gözlerden görmek bizim için çok keyifliydi. Yarışmamızda dereceye giren fotoğraf sahiplerine ödüllerini takdim etmekten mutluyuz. Yarışmamıza katılarak muhteşem fotoğraflara imza atan tüm site sakinlerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yarışmada; birinciye (Agit Altay) Samsung Galaxy S7 cep telefonu, ikinciye (Tareem Abdu) Canon 1200 D fotoğraf makinası, üçüncüye (Numan Yar) Sony Plastation 4 oyun konsolu hediye edildi.

Mansiyon kategorisinde ise; birinciye (Resai Karabulut) Samsung Galaxy 9.6 Tablet, ikinciye (Svetlana Yıldız) Smart Scooter Ginger ve üçüncüye (Elif Duman) Salcano Cappadocia bisiklet hediyeleri verildi.
 


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