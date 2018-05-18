Bizim Evler’de yüzde 20 indirim fırsatı

Konut alımını kolaylaştırmaya yönelik Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın ardından güç birliğine giden markalı konut üreticilerinin yüzde 20 indirim kampanyasına İhlas Yapı “Biz de varız” dedi.

İnşaat sektöründeki 28 yıllık deneyimiyle 16 bin aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı, Kanal İstanbul’a komşu Bizim Evler projeleri ile dev konut seferberliğine katıldı. Firma; KDV, tapu harcı ve vade oranı indirimine ilaveten Bizim Evler projelerinde yüzde 20 fiyat avantajının yanı sıra 120 ay 0.98 vade oranı ile teslime hazır daireleri konut alıcılarına sunuyor.

KANAL İSTANBULA KOMŞU TAŞINMAYA HAZIR DAİRELER

İhlas Yapı, Kanal İstanbul’a komşu Bizim Evler markalı projelerinde konut alıcılarına kaliteli bir yaşam sunmaya devam ediyor.

İhlas Yapı kalitesi ile yaşamın başladığı Bizim Evler’de 2+1’den 4+1’e kadar konut tipleri yer alıyor.

Zengin sosyal tesisleri, geniş peyzaj alanı, kapalı otoparkları, 24 saat güvenlik hizmeti, ankastreli, klimalı vb. ayrıcalıklarıyla her zevke hitap eden geniş kullanım alanlarına sahip Bizim Evler’de 2+1 daireler KDV, tapu tüm masraflar dahil anahtar teslim 499 bin TL’den başlıyor.

ISPARTAKULE’NİN METROSU BİZİM EVLER’E GELİYOR

Ispartakule’nin cazibe merkezi Bizim Evler; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yollarına, Metro Ispartakule istasyonu’na, bu yıl hizmete girecek Halkalı-Gebze hızlı tren hattıyla hizmet verecek Ispartakule tren istasyonu’na, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük sağlık kampüsü ile en son Kanal İstanbul gibi dev projelere komşu olması ile öne çıkıyor.

Bölgenin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan dev Metro hattının Ispartakule durağı, bölgede 5 bin 500 konuta imza atan Bizim Evler projelerinin tam ortasında yer alacak. İhlas Yapı imzasıyla hayata geçirilen Bizim Evler markalı projelerde yaşayanlar, İstanbul'un merkezi noktalarına kolayca ulaşım sağlayabilecek.

