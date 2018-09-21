Bizim Hikaye 40.bölüm fragmanı yayınlandı! Bizim Hikaye 40.bölüm fragmanı izle| Filiz'den Barış'a sürpriz hamle!

Bizim Hikaye 39.bölümüyle 20 Eylül Perşembe 2018 tarihinde Fox TV ekranlarında izleyici kitlesine heyecan yüklü dakikalar yaşattı. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz, ceza evinden çıktıktan sonra kendisini hapisteyken aylar boyunca arayıp sormadan ortalıklardan beklenmedik bir şekilde kaybolan Barış'ı bulmak üzere gittiği hastanede evli ve çocuk sahibi olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalmaktadır. Barış'tan aldığı ağır darbeyle hayatının kazığını yiyen Filiz, bundan böyle kendine çeki düzen verip güçlü ve dimdik ayakta durarak tek önceliği kardeşlerine vermektedir.

Bu doğrultuda para kazanmak ve akabinde iş kurmak maksadıyla Çiçek ve Tülay ile boncuk işleme işine girerler, fakat kendilerine iş veren kişi tarafından sürpriz bir şekilde dolandırılırlar. Barış'tan yana yüzü gülmeyen Filiz'e, zengin hayatına alışıp kendisiyle birlikte eski evlerinde yaşamak istemeyen ve oradan kaçarak uzaklaşan kardeşlerinden de darbe alır. Tüm bu gelişmelerin sonrasında seyirciler tarafından ağırlıklı olarak sorgulanan Bizim Hikaye 40.bölüm fragmanı da yayınlandı. Bizim Hikaye 40.bölüm fragmanında ise; Barış'tan öcünü almak isteyen Filiz, evinin camına taş atıyor.

BİZİM HİKAYE 40.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Senaryosunu Hatice Meryem ve Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yapımını Med Yapım'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli'nin oturduğu Bizim Hikaye 40.bölüm fragmanı yayınlandı.

BİZİM HİKAYE 40.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda; Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi gibi oyuncuların yer aldığı Bizim Hikaye 40.bölümüyle 27 Eylül Perşembe günü saat 20:00'da Fox TV ekranlarında izleyicisinin karşısına geçecek.