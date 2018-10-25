Bizim Hikaye 44. Bölüm İZLE | Bizim Hikaye 45.bölüm yeni fragmanı | Bizim Hikaye Son bölüm izle ( FOX TV, YOUTUBE İZLE) Bizim Hikaye 44. Bölüm için heyecan dorukta. Peki 45.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bizim Hikaye 45.yeni bölüm fragmanını, son yeni bölüm canlı izleyebileceğiniz link ve detaylar...Bizim Hikaye 43.bölümde; aslında Barış'ın savcı Nihal'le yeni evlilik gerçekleştirdiğini öğrenen Filiz, Barış'la ilgili umutları yeniden yeşerip evliliğinin altında yatan gerçek nedenleri öğrenmeye çalıştı. Bizim Hikaye son bölümde; her ne kadar Filiz, Barış'ın onu şimdiye kadar kandırmadığını ve aralarında yaşanan sevginin tamamen gerçek olduğuna dair inançları oluşum göstermeye başlasa da, Barış ise o gerçekleri söylememek noktasında inadını koruyup sürdürmektedir. Bununla birlikte Hikmet'in evlilik cüzdanını gören Çiçek ise Rahmet ve Zeynep'in bulundukları eve baskın düzenleyip hesap sormasının ardından, zincirleme bir şekilde Filiz haricinde herkes aynı anda inanmakta güçlük çektikleri haberi aldılar ve karar kara Filiz'e yaşanan bu durumu nasıl izah edeceklerini düşündüler. Tüm bunların yanı sıra Filiz, Barış'ın oğlu Savaş ve eşi savcı Nihal'i kıskanırken; Barış ise onların yakın derecesine bizzat şahit olan Filiz ve avukat Selim'i kıskandı ve birbirlerini kimseyle paylaşamamanın verdiği kıskançlık duygusuyla, tatlı intikam alma savaşına giriştiler. Öte yandan evinden kapı dışarı edilen Fikri Elibol'un ise ortalıklardan kaybolmasının ardından Filiz yine çareyi avukat Selim'den yardım ve destek almakta buldu. Avukat Selim'in Filiz'in kayıplara karışan babasını ararken sürpriz bir şekilde Hikmet'in Zeynep'le evlendiğini öğrenmesinin akabinde Bizim Hikaye 44.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki, Hikmet'in evlilik gerçekleştirdiğini duyan Filiz'in kıyameti koparmasının sahne olmasının arkasından Bizim Hikaye 44.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BİZİM HİKAYE 45.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye 45.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 44.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Senaryosunu Hatice Meryem ve Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yapımını Med Yapım'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli'nin oturduğu Bizim Hikaye 44.bölüm fragmanı yayınlandı.