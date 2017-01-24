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'Bizim için çok büyük tecrübe oldu'

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu, Galatasaray maçının kendileri için çok büyük bir tecrübe olduğunu belirterek, "Şimdi ligde en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bizim için çok büyük tecrübe oldu

24 Ocak 2017 21:48

Galatasaray gibi bir takım karşısında ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Serdar Sabuncu, "Bizim için çok farklı bir ambiyanstı. 3. Lig takımı olarak buraya geldik, canlı yayında maç oynadık. Futbolcularım açısından oldukça önemli bir gelişme, oldukça büyük bir tecrübe bu. Oyuna gelecek olursak, ilk 15 dakikada 2 gol yedik. Sonrasında bir reaksiyon gösterdik ve Nigel De Jong’un atılmasıyla Galatasaray 10 kişi kaldı. Ancak ilk yarı 3-2 aleyhimize sonuçlandı" dedi.

"ARTIK LİGE DÖNECEĞİZ"

İkinci yarıda planlarının işlemediğini söyleyen Sabuncu, "60’a kadar oyunu tutup, sonrasında Semih Kaya ve Ahmet Çalık’a baskı yaparak çıkartmamayı hedefledik. Ancak ikinci yarıda bireysel hatalardan dolayı oyun 5-2’ye geldi. 6-2’den sonra oyunun son 15-20 dakikalık bölümünde bir baskı kurduk. Bizim için çok önemli bir tecrübe oldu. Başta başkanımız ve yönetim kurulumuza, bizi bu platforma taşıdıkları için teşekkür ederim. Erzincanspor taraftarlarına güzel anlar yaşattığımızı düşünüyorum. Artık lige dönüp, ligde en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: 24 Erzincanspor, galatasaray, Serdar Sabuncu


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