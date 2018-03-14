BJK BAYERN ÖZET İZLE: Beşiktaş Bayern Münih Maçı özeti ve golleri | Beşiktaş Bayern özet izle

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Bayern Münih, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü ise Vagner Love'dan geldi. Beşiktaş'ta ise Pepe ve Tosic sakatlıkları nedeniyle Vida ise ilk maçta gördüğü kırmızı kart yüzünden kadroda yer almadı.İlk mücadelede 5-0 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, bu sefer kalesinde 3 gol gördü. Rakip takıma 1 gol atan Beşktaş, Şampiyonlar liginden elenmiş oldu ve Bayern Münih büyük bir avantajla Çeyrek finale yükseldi. Maç sonunda Bayern Münih'li futbolcular Beşiktaş taraftarını alkışa tuttu. Beşiktaş Bayern karşılaşmasının özeti ve golleri ise sizin için derledik. Peki Beşiktaş Bayern Münih özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar. Bayern Münih Beşiktaş maçı özetini izlemek için ne yapmalıyız? Beşiktaş Bayern Münih maçı özeti ve golleri...

BEŞİKTAŞ 1 - 3 BAYERN MÜNİH

Vodafone Park'ta yenilgisi yok

Siyah-beyazlılar yeni stadı Vodafone Park'ta hiçbir Avrupa mücadelesinde yenilgi yüzü görmedi. Bugüne kadar 6 Şampiyonlar Ligi ve 3 Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında boy gösteren siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 5 beraberlik alırken, 4 kez de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Şenol Güneş'in öğrencileri, iç sahada ise 12 maçtır yenilmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçlarda Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova'yla berabere kalıp, Skenderbeu'yu mağlup etmişti. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Porto ve Benfica'yla berabere kalan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Olympiakos, Hapoel Beer Sheva ve Lyon maçlarından galibiyetle ayrıldı. Kara Kartal, bu sezon Devler Ligi'nde evinde oynadığı maçlarda Monaco ve Porto'yla berabere kalıp, Leipzig'i 2-0'la geçti.

Bayern'e karşı 3 mağlubiyet

Beşiktaş ile Bayern Münih 1997-1998 sezonunda da karşı karşıya geldi. O sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, Alman ekibiyle yaptığı 2 maçta da 2-0'lık mağlubiyetler aldı. Son 16 turunda rakibiyle oynadığı ilk maçtan da 5-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılan siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı 3 maçta da mağlup olurken, hiç gol atamadı. Sezona taraftarlarının beklentisinden uzak başlayan Bayern Münih, tecrübeli teknik adam Jupp Heynckess'in takımın başına geçmesinin ardından yüksek bir ivme yakaladı. Heynckess'le çıktığı 19 lig maçında 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bayern, yeni hocasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kazanmayı başardı.

Arjen Robben: "Beşiktaş deplasmanında muazzam bir atmosfer olacak"

Bayern Münih'in yıldız oyuncuları, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Arjen Robben, ilk maçtaki skor avantajını unutmaları gerektiğini belirterek, "İstanbul'da büyük bir atmosfer var ve bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız" dedi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşı için İstanbul'a gelecek olan Bayern Münih, yarın Atatürk Havalimanı'na inecek. 5-0 biten ilk maçın rövanşı için hazırlıklarına başlayan Alman ekibinde yıldız isimler, açıklamalarda bulundu. İyi oynamak istediklerini belirten savunmanın önemli ismi Mats Hummels, "Sıcak bir atmosfer olacak ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ı hiçbir şekilde hafife almayacaklarını söyleyen Thomas Müller, "Biz gezi yapmak için İstanbul'a gitmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bu maçı da kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz. Yüzde 100 ciddi bir futbol sergileyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Robben: "0-0 gibi başlamamız gerekiyor"

İlk maçta elde edilen 5-0'lık skoru unutmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı yıldız Arjen Robben, "İstanbul'daki maça 0-0 başlamamız gerekiyor. 5-0'lık skor tabii ki rahatlamamıza neden olabilir ama futbolda her şey mümkün. Bizi, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta muazzam bir atmosfer bekliyor. Çok özel bir stat. Bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız ama aynı zamanda dikkatimizin de dağılmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a İngiliz hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda çarşamba günü evinde oynayacağı Bayern Münih ile karşılaşmasını Michael Oliver yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Beşiktaş'ın Bayern Münih ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Vodafone Park'ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak. Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında Almanya'da rakibine 5-0 mağlup olmuştu.





