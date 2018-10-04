BJK MALMÖ MAÇI ŞİFRESİZ canlı İZLE! Beşiktaş Malmö MAÇI ŞİFRESİZ izle (4 ekim BJK Malmö CANLI) Şifresiz veren kanallar

BJK MALMÖ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE! Beşiktaş Malmö maçı şifresiz canlı izle (4 ekim BJK Malmö canlı) Temsilcimiz Beşiktaş için herkes ekran başına geçiyor. 22:00'da baslayacak olan maç için heyecan dorukta. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak. ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar iha.com.tr'de olacak.Malmö Beşiktaş maçı ile UEFA Avrupa Ligi I Grubunda galibiyete inanan ve tam gaz ilerleyen Siyah Beyazlı temsilcimiz, İsveç Swedbank Stadyumu'nda çetin bir mücadele verecek.Peki BJK Malmö maçı şifresiz canlı nasıl izleriz? Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda yayınlanacak? BJK malmö maçı şifresiz izle ile ilgili tüm detaylar...

CANLI SKOR

MALMÖ:0 BEŞİKTAŞ:0

24' Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Ljajic'in pasında savunmanın da hatasıyla Vagner Love kaleciyle karşıya kaldı. Vuruşunda Dahlin gole izin vermedi.

18' Beşiktaş yine etkili geldi. Lens'in pasında kale önündeki Vagner Love topukla topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci Dahlin geçit vermedi.

18' Beşiktaş yine etkili geldi. Lens'in pasında kale önündeki Vagner Love topukla topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci Dahlin geçit vermedi.

16' Beşiktaş tehlikeli geldi! Lens sol kanatta rakiplerinden sıyrıldı ve kaleci Dahlin'le karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Dahlin topu kornere çeldi.

9' Gökhan Gönül'ün pasında topa buluşan Lens şık bir topuk pasıyla ceza alanı içindeki Ljajic'e pasını aktardı. Ljajic kaleye dönmek istedi ancak Malmö savunması tehlikeyi savuşturdu.

5' Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Gökhan Gönül'ün pasıyla çizgiye indi. Ortasını da yaptı ancak bayrak havada. Gökhan Töre ofsayta yakalandı.

Maç Başladı 1' Karşılaşma başladı

BJK MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA? BJK MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu akşam saat 22:00'de başlayacak karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak. ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar iha.com.tr'de olacak.

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beIN SPORTS BJK MALMÖ MAÇI ile ilgili resmi açıklama yaptı!

Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları beIN SPORTS tarafından naklen yayınlanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta heyecanını, ek bir ücret ödemeden doyasıya yaşayabilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı, temsilcilerimiz Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarıyla birlikte, bu akşam saat 19.55'ten itibaren beIN SPORTS'ta yaşanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, bu akşam beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak tüm müsabakaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunmayan Digiturk üyeleri ise bu paketlere üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi 2'inci Hafta Karşılaşmaları

19:55 : Fenerbahçe- Spartak Trnava / beIN SPORTS HD1

22:00 : Malmö FF – Beşiktaş / beIN SPORTS HD1

22:00 : Standard Liege – Akhisarspor / beIN SPORTS HD2

Malmö - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler...

Malmö: Dahlin, Safari, Bengtsson, Nielsen, Vindheim, Rieks, Lewicki, Bachirou, Christiansen, Rosenberg, Antonsson

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Babel, Larin

Beşiktaş'ın Malmö kadrosu

I Grubu'ndaki ilk maçta Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, bu akşam karşılaşmayı kazanarak ikide iki yapmaya çalışacak. Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin rakibi Malmö ise gruptaki ilk karşılaşmasında Belçika temsilcisi Genk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

- Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçına çıkacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını Malmö ile yapacak.

UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Adriano ve Tolga Zengin, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı; "Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan T."

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 212. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 212. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 211 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 298 gol gördü.

- "Kupa 2"de galibiyet sayısı fazla

Siyah-beyazlılar, Malmö karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 110. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 109 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 129 gol gördü.

- Beşiktaş'ın Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

- 3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

- İsveç ekipleriyle 9. maç

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü. Beşiktaş, rakibi Malmö ile daha önce 4 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, siyah-beyazlı ekip 2 defa da mağlup oldu. Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 7 gol yedi.

İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul'daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Malmö, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası'nda bir kez rakip oldu. İstanbul'da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.