BLAST Pro Series ile Red Bull dünyanın en başarılı 6 CS:GO takımını İstanbul’da ağırlayacak

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek BLAST Pro Series İstanbul’un 29 Eylül’deki final müsabakası için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Espor dünyasının et etkili organizasyonlarından ve dünyanın en iyi espor takımlarını İstanbul’da bir araya getiren BLAST Pro Series İstanbul, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda alanı dolduracak binlerce oyunsevere ev sahipliği yapacak.

Turnuvayı düzenleyen Impact34 CEO’su Bettina Kuperman, "Red Bull ile olan partnerliğimiz için inanılmaz heyecanlı ve mutluyuz. Türkiye genç nüfusu ile tüm dünyada en büyük espor ülkelerinden biri olma potansiyeline sahip ve biz bunu değerlendirmek istiyoruz. Red Bull’un da desteği ile Türkiye’yi küresel anlamda tanıtmaya bir adım daha yaklaşmış olduk" dedi.

Sadece Türkiye’de 6 milyon 400 bin aktif oyuncusu bulunan CS:GO’nun Türkiye’deki ilk uluslararası turnuvası olan BLAST Pro Series İstanbul’un şampiyonu 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak final maçı ile belli olacak. Dünyanın en iyi CS:GO takımları arasında yer alan Space Soldiers, Astralis, Made in Brazil, Ninjas in Pycamas, Virtus Pro ve Cloud 9 takımlarının 250 bin dolarlık ödül havuzu ve ikonik kupa için mücadele edeceği turnuva, kapalı alanda ve ekran karşısında ışık şovları eşliğinde izleyenlere eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor.

Bu heyecana ortak olmak isteyenler internet üzerinden bilet alabilecek.