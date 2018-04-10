Blockchain Birliğine üye olan ilk sigorta brokeri Marsh oldu

Sigorta brokerliği ve inovatif risk yönetimi çözümleri alanında bir dünyada önemli konumda yer alan Marsh, bugün 400’ün üzerinde üye şirketle dünyanın en büyük açık kaynaklı blockchain girişimi olan Enterprise Ethereum Alliance’a (EEA) katıldı. Marsh, dünyanın önde gelen teknoloji, finansal hizmetler, sağlık, enerji, üretim kuruluşlarının yanı sıra hızlı büyüme kaydeden bir dizi startup’ın da yer aldığı EEA’ya katılan ilk sigorta brokeri oldu. EEA, temel Ethereum platformuna dayalı olarak blockchain uygulamaları için açık endüstri standartları ve çerçeveleri oluşturmayı amaçlıyor. EEA üyesi olarak Marsh, Sigorta ve Dijital Kimlik Çalışma Gruplarında aktif rol üstlenecek ve blockchain uygulamalarının benimsenmesine yön veren üyelerle iş birliği içerisinde çalışmalarda bulunacak.

Sigorta sektöründe oyunun kuralları değişiyor

Marsh Dijital Direktörü ve Veri & Analitik Direktörü Sastry Durvasula, "Blok zinciri teknolojisinin risk yönetimi ve sigorta sektöründe oyunun kurallarını değiştirecek bir etki oluşturma potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Öyle ki, bu teknoloji yeni ekonomide müşterilerimize daha iyi hizmetler sunmamızı sağlayacak yeni iş modellerinin, ürünlerin ve platformların oluşturulmasını mümkün kılacak. EEA üyesi olarak diğer üyelerle yeni çözümleri ve yıkıcı kullanım örneklerini araştırmak için iş birliği yapabileceğiz, aynı zamanda Ethereum’un kurumsal ölçekli blok zinciri teknolojisine dönüşmesi sürecine katılacağız” diye konuştu.

Marsh ayrıca geçtiğimiz günlerde risk yönetimi ve sigorta sektörü kurumsal blok zinciri konsorsiyumu olan The Institutes RiskBlock Alliance’a da katıldı. Konsorsiyum müşteriler, sektör paydaşları ve üçüncü şahıslar arasındaki veri transferlerinin hızını ve güvenliğini arttırırken, sektörün işlem maliyetlerini düşürmek için blok zincirini desteklemeyi amaçlıyor.

Blockchain nedir?

Blockchain, en çok bilinen uygulaması bitcoin olan ve verinin değişikliğe uğramasını engelleyerek birden fazla yerde bulunmasını sağlayan bir teknolojidir. Blockchain kullanılarak dağıtılan veri, örneğin Bitcoin hesaplarında bulunan Bitcoin miktarı, merkezi bir kontrol noktasına gerek duymadan teyit edilebilmektedir. Blockchain teknolojisi şirketlerin ihtiyaç duyduğu pek çok konuda güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlar. Sözleşme yönetiminden tedarik zinciri uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen Blockchain teknolojisinin kullanımın önümüzdeki yıllarda hızlıca yaygınlaşması beklenmektedir.