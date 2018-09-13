Blockchain projelerinde yabancı yatırımcının gözdesi; Türkiye

Dubai merkezli Relam Investment, 3. nesil blockchain (blok zinciri) protokolü Hetachain'i ve ona ait ICO'yu (Blockchain Borsası) dün akşam Dubai'de gerçekleştirilen lansmanla tanıttı. Yapılan şirket açıklamasına göre Hetachain, sahip olduğu çoklu zincir yapısıyla önceki blockchain sistemlerinin aksine, tek bir veri depolamaktan öteye gidiyor ve birden çok değişkeni çok yönlü ilerleyen bloklar halinde depolama olanağı sunuyor. Blokchain üzerindeki statükoyu değiştirmeye yönelik bir adım olarak nitelendirilen Hetachain için yatırımlara Türkiye'den başlanıyor. Daha sonra Londra'da kurulacak ağlarla globale açılması hedefleniliyor.

Birinci ve ikinci nesil blockchain teknolojisinin neden olduğu ağ tıkanıklığı, yavaş işlemler, yüksek ağ ücretleri ve aşırı enerji tüketiminin aksine Hetachain'in 3. nesil çoklu blok zinciri teknolojisi; ölçeklenebilirlik problemini aşıyor ve blockchain teknolojisini bireysel veya kurumsal tüm uygulama geliştiricilerin benimsemesine yardımcı oluyor. Ölçeklemenin yanı sıra ve işlem hızı problemini de aşan protokol, DPoS ve BFT altyapıları üzerine kurulan hibrit yapısıyla, blok zincirinin güvenilirliğini de en üst düzeye çıkarıyor. Bu sayede akıllı sözleşmeler, çevrimiçi ve çevrimdışı Heta Cüzdanları, Heta Uygulama Merkezi (Heta App Store) ile akıllı bankacılık, sağlık hizmetleri, e-ticaret, telekomünikasyon, veri yönetimi, yatırım, nakit para transferi ve havale işlemlerinde kullanılabilen kapsamlı çözümler sunuyor.

Hetachain Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sultan Ali Lootah konuyla ilgili “Bütün dünyayı yeni bir ekosisteme sürüklüyoruz. Hetachain finans, sağlık, perakende, ticaret, ulaştırma gibi birçok sektörü içeren çözümleriyle işinize ve sosyal hayatınıza ev sahipliği yapacak. 3. nesil blockchain teknolojisiyle güçlenen Hetachain, bu sayede Akıllı Sözleşmeler, HetaCoin, Heta Cüzdan ve diğer teknolojilerimizi sizlere sunacak” ifadelerini kullandı.

Hetachain'i eşsiz fırsatlara yatırım yapmayı sağlayan heyecan verici bir girişim olarak niteleyen Hetachain Kurucu Ortağı Norman Khan, “Hetachain, dünyayı olumlu yönde değiştirecek şirket ve insanlara tam olarak destek verecek ve onlarla birlikte çalışacak bir teknoloji. Devrim yapacak geliştiriciler ve var olana meydan okuyanlarla çalışmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Hetachain Proje Danışmanı Shaamer Thaha ise “Genellikle statükoyu kabul ediyoruz. Thomas Edison, statükoyu değiştirmenin ve daha iyi yollar üretmenin her zaman bir yolu olduğunu söyler. Hetchain, blokchain üzerindeki statükoyu değiştirmeye yönelik bir adımdır” diye konuştu.