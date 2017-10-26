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Blogger Grieve, 189 kişilik uçakta tek başına seyahat etti

İskoçya’dan Girit Adası’na gitmek isteyen Karon Grieve adlı blogger, 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı.

Blogger Grieve, 189 kişilik uçakta tek başına seyahat etti

26 Ekim 2017 12:36

İskoçya’nın Glasgow kentinden Girit Adası’na İngiliz Jet2 havayolu şirketiyle giden Karon Grieve adlı blogger sıradışı bir deneyim yaşadı. Grieve, aynı uçuşa rezervasyon yaptıran diğer iki kişinin de rezervasyonunu iptal etmesiyle 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı. Biletine 46 pound ödeyen Grieve, Boeing B737-800 tipi uçakla 4 saatlik yolculuk gerçekleştirdi. Aynı zamanda aşçı kitabı yazarı olan Grieve, tek başına yaptığı yolculukla medyanın gündemine oturdu. Twitter hesabında yolculuk deneyimini aktaran Grieve, “İskoçya’dan Girit’e inanılmaz bir uçuş oldu. Kaptan Laura ve mürettebat harika. Kendimi VIP yolcusuymuş gibi hissettim” şeklinde paylaşımda bulundu.

Öte yandan havayolu şirketi sözcüsü ise bu durumun normal olduğunu, turizm sezonunun bitmesiyle durumun sıra dışı olmadığına dikkat çekerek, dönüş seferinde uçağın dolu olduğunu dile getirdi. 

Etiketler: Blogger Grieve

 

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