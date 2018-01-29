BM: '100 bin Rohingyalı heyelan tehlikesi altında'

Geçen ağustos ayında Myanmar’da Müslümanlara karşı başlatılan soykırım hareketiyle 688 bin Rohingyalı Müslümanın Bangladeş’e sığınmasıyla ülkedeki mülteci sayısı 900 bine çıktı. İnsani yardım çalışanları Bangladeş’teki Cox Bazaar mülteci kampının yetersiz olmasına rağmen mülteci akımının henüz durmadığını belirtti.

BM tarafından yayımlanan raporda en az 100 bin Rohingyalı Müslümanın muson yağmurlarının yol açacağı toprak kayması ve sel sebebiyle hayati tehlike altında olduğu belirtilerek, yerleşim yerlerinin değiştirilerek yeni bölgelere nakledilmelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Raporda kampların aşırı kalabalık olması sebebiyle hayat şartlarının çok zor olduğu, difteri gibi hastalıkların hızla yayılma riskinin yüksek olduğu kaydedildi. Hızlı bir aşılama programının uygulanmasıyla kolera riskinin azalmış olmasına rağmen 4 bin 865 difteri vakasının tespit edildiği ve 35 kişinin öldüğü ifade edildi.

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) 500 bin Rohingyalıyı Müslüman mülteciyi difteriye kaşı aşıladı, cumartesi gününden itibaren 350 bin çocuk ikinci faz aşılanıyor. WHO hastalıkların ölümcül etkilerini tedavi etmek 2 bin 500 doz anti-toksin maddesi temin etti.