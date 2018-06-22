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BM: 'ABD Trump ile daha yoksul hale geliyor'

Birleşmiş Milletler yayınladığı bir raporda ABD Başkanı Donald Trump’ın, politikalarının ülkeyi yoksullaştırdığını duyurdu.

BM: ABD Trump ile daha yoksul hale geliyor

22 Haziran 2018 23:22

Birleşmiş Milletler yayınladığı bir raporda Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik durumunu değerlendirdi. Rapor, ABD’nin, Donald Trump’ın yönetimi döneminde giderek fakirleştiği ortaya koydu. ABD’deki gelir eşitsizliğine vurgu yapılan raporda, “Fırsatlar ülkesi olarak bilinen ülkelerinden biri olan ABD, hızla eşitsizliğin ve gelir dağılımının şampiyonu haline geldi” ifadeleri yer aldı.

BM’nin yayınladığı rapordan sonra ABD'nin BM Büyükelçisi Nicki Haley, konu üzerine açıklama yaptı. Haley, “Birleşmiş Milletler'in Amerika'da yoksulluğu inceleme kabiliyeti çok saçma” ifadelerini kullanarak, raporun ABD'nin BM insan hakları konseyinden çekileceğini duyurmasından iki gün sonra geldiğine dikkat çekti.
Öte yandan bazı siyasetçiler ise ülkeyi böyle bir duruma düşürdüğü için Trump yönetimini suçladı.
Hasan Çelik
 

 

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