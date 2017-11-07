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BM: Afganistan'daki mezhep saldırılarında kayıplar artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da özellikle Şii camilere düzenlenen mezhep saldırılarındaki sivil kayıpların son iki yılda önemli ölçüde arttığına dikkat çekti.

BM: Afganistandaki mezhep saldırılarında kayıplar artıyor

07 Kasım 2017 11:44

BM Afganistan Yardım Komisyonu (UNAMA), geçen yılın başından bu yana meydana gelen 50'den fazla olayda 273 kaybın belgelendiğini bildirilerek, rakamların önceki 7 yılın neredeyse iki katı olduğunu belirtti. En son saldırılar üç hafta önce biri Kabil'de, diğeri Ghhor'da bulunan iki Şii camisine gerçekleştirildi. Saldırılarda en az 72 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların sorumluluğunu ise DEAŞ'ın üstlendiği bildirilmişti. Sünni ağırlıkta olan Afganistan’da mezhepler arası şiddet olayları, 2015'ten sonra DEAŞ'ın Şiilere karşı düzenlediği saldırılarla arttı. Ülkede azınlık olan Şiiler, hükümeti kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmekle suçluyor.
UNAMA, insanları ve ibadet yerlerini saldırılardan korumak için Afgan hükümetinden daha çok önlem almasını istemişti.
 

Etiketler: afganistan, bm

 

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